الثلاثاء 25 يونيو 2024
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مخاطر تناول المشروبات الباردة خلال ارتفاع درجات الحرارة

جريدة الدستور

يعتبر تناول المشروبات الباردة خلال أيام الصيف الحارة أمرًا شائعًا، حيث يسعى الكثيرون إلى الانتعاش وترطيب أجسامهم بشكل سريع. ومع ذلك، هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذا السلوك والتي قد تكون غير معروفة للبعض.

من بينها عصير الخضروات.. مشروبات تمدك بالطاقة فى الحر


 

فبحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، إن تأثير المشروبات الباردة على الجهاز الهضمي عندما تكون المشروبات باردة جدًا وتدخل إلى الجسم الحار، يمكن أن تتسبب في تقلصات في المعدة والأمعاء. هذا التغيير المفاجئ في درجة الحرارة قد يعيق عملية الهضم ويؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال.

تأثيرات سلبية على الدورة الدموية للمشروبات الباردة 
 

كما جاء فى الموقع، فإن له تأثيرات سلبية على الدورة الدموية، فيتسبب تناول المشروبات الباردة في تضييق الأوعية الدموية. في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى توسيع الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم وتبريد الجسم. لكن المشروبات الباردة قد تعرقل هذه العملية، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل في الدورة الدموية مثل الدوخة والإغماء.


 

انخفاض فعالية التعرق، فيعتبر التعرق آلية طبيعية لتبريد الجسم. عندما نشرب مشروبات باردة جدًا، يعتقد الجسم أنه ليس بحاجة إلى التعرق بنفس القدر، مما يقلل من فعالية هذه العملية الطبيعية ويؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة والتعب.


 

مخاطر الحنجرة والتهابات الجهاز التنفسي، فالتناول المفرط للمشروبات الباردة يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الحنجرة والممرات التنفسية. هذا الأمر يكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو لديهم مشاكل صحية مزمنة في الجهاز التنفسي.


 

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن المشروبات الباردة تسبب في صداع البرد، ويعاني البعض من صداع مؤقت يعرف بـ"صداع البرد" عند تناول مشروبات باردة جدًا بسرعة. يحدث هذا النوع من الصداع بسبب التغير المفاجئ في درجة حرارة الفم والبلعوم، مما يؤثر على الأعصاب الموجودة في تلك المناطق.

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