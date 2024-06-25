الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيفين الكيلاني: 7 معارض للكتاب خلال فترة الصيف واهتمام خاص بالمناطق الحدودية

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خطة "معارض الكتاب"، والتي تنفذها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال فترة الإجازة الصيفية في المحافظات،  وتضم 7 معارض في عدد من المحافظات.

معرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن خطة المعارض تنطلق الخميس المُقبل، بمعرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويستمر حتى 4 يوليو المُقبل، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية.

معرض بورسعيد ورأس البر والسويس 

وينعقد معرض بورسعيد السابع للكتاب في الفترة من 18 حتى 27 يوليو ٢٠٢٤، ثم معرض رأس البر الخامس للكتاب، بمحافظة دمياط، في الفترة من 8 حتى 17 أغسطس 2024، ومعرض السويس الثاني للكتاب في الفترة من 28 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2024، وجارٍ التجهيز لتنفيذ عدد من المعارض بشمال وجنوب سيناء". 

مبادرة الثفافة والفن للجميع 

وأعلنت وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي تتضمن إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه وحتى 20 جنيهًا، لتشجيع الجميع على اقتناء الكتب.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه روعي في الخطة تنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الحدودية، وقد شهدت الفترة الماضية إقامة عدد من المعارض بمناطق لم تطرقها الوزارة من قبل، والتي كان آخرها معرض شلاتين الأول للكتاب.

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الدكتورة نيفين الكيلاني خطة معارض الكتاب الهيئة العامة للكتاب 7 معارض معرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

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