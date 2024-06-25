الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار المتهمتين بقتل طبيب التجمع داخل قفص الاتهام

المتهمون بقتل طبيب
المتهمون بقتل طبيب التجمع

انهارت المتهمتان الأولى والثانية عقب صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتأجيل محاكمة 4 أشخاص بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته لجلسة 19 سبتمبر.

وظهرت المتهمتان داخل قفص الاتهام وهما تتحدثان مع أسرتيهما والدموع تنهمر من أعينهما.

وكشف أمر إحالة المتهمين، عن أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات وأوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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