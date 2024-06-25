الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أونروا: إسرائيل تسعى لتفكيك المنظمة وشبح المجاعة يهدد الحياة بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت إيناس حمدان مدير المكتب الإعلامي لوكالة أونروا بقطاع غزة، إن إسرائيل تسعى لتفكيك المنظمة لمنع كافة المساعدات عن قطاع غزة.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" والمُذاع على فضائية قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتحدث عن شبح المجاعة الذي بات وشيكًا على سكان غزة.

وكان هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة، كان بمثابة جرس إنذار واستغاثة للعالم لإنقاذ ما يحدث في فلسطين، ووقف الانتهاكات بحق الأطفال والنساء والأبرياء في القطاع.

ونوهت بأن التقارير أكدت أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من التراجع الحاد في الأمن الغذائي، كما أن هناك أطفالًا بالفعل مصابين بجفاف حاد بسبب عدام توافر المواد الغذائية والطبية.

وأشارت إلى أن نقص الإمدادات الطبية تسبب في خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، مضيفة أن هناك حربًا على منشآت أونروا وعلى العاملين والقصف الأخير راح ضحيته عدد من العاملين مع أونروا.

مدير مكتب الأونروا قطاع غزة غزة إسرائيل منتصف النهار

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