فى اجتماعه الأول.. انتخاب مجلس أمناء "التحالف الوطنى" برئاسة خالد عبدالعزيز

شهد اليوم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتم انتخاب كل من: المهندس خالد عبدالعزيز، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والنائب محمد الجارحي أمينًا لصندوق التحالف، بالإضافة لانتخاب الدكتورة مارجريت صاروفيم والسيد محمود فؤاد، عضوي المكتب التنفيذي للتحالف.

وأصدر مجلس أمناء التحالف أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسًا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدًا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.

وانعقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مطلع مايو الماضي، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد.

وترأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنًا، ثم بدأت الجمعية بشكر رئيس الجمهورية على رعايته للتحالف الوطني، ثم تم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية واستكمال تأسيس التحالف الوطني.

كما استعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

كما جرى انتخاب 21 عضوًا لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقًا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بـ25 عضوًا، وينعقد لممارسة مهامه.