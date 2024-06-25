الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الغلق الكلي لكوبري طه حسين بالقاهرة.. وخريطة التحويلات المرورية

كوبري طه حسين
كوبري طه حسين

تستعد الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى طه حسين الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لكامل الإتجاه بالتبادل، على النحو التالي:

الغلق الكلى لكوبرى طه حسين بالإتجاه القادم من محور ياسر رزق تجاه محور الفسطاط إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 29/6/2024 وحتى الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 6/7/2024.

الغلق الكلى لكوبرى طه حسين بالإتجاه القادم من محور الفسطاط تجاه محور ياسر رزق إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 6/7/2024 وحتى الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 13/7/2024.        

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة كوبري طه حسين محور ياسر رزق محور الفسطاط

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