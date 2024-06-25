الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الاتحاد» يطالب الحكومة بالوفاء بتعهداتها لإنهاء أزمة الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

طالب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد الحكومة باتخاذ خطوات وقرارات استباقية، لمواجهة الأزمات المتوقعة مثل أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن انتظار الحكومة حتى انفجار الأزمة كي تتدخل يصعّب من إيجاد حلول لها، كما يكلفها أثمانًا مضاعفة للحل.

 

حل فوري لأزمة انقطاع الكهرباء 

قال صقر في تصريحات صحفية اليوم إن إيجاد حل فوري لأزمة الكهرباء أصبح ضرورة ملحة، لإنهاء حالة الضيق التي انتابت الشعب المصري بسبب طول أمد قرار تخفف الأحمال، مشيرًا إلى أنه يجب التغلب على التحديات الراهنة والبحث عن حلول عاجلة لتلك الأزمة.

أشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه لا يحب أن تظل الحكومة دون حلول للأزمات حتى يتدخل رئيس الجمهورية ويصدر توجيهاته بحل لإيجاد حلول للأزمات، موضّحًا أنه على الحكومة أن تكون على قدر التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية والمقبلة، وأن تترجم توجيهات الرئيس بتوضيح الأمور للرأي العام ومصارحة الشعب المصري بما تواجهه مصر من تحديات.

 

وفاء الحكومة بتعهّداتها 

وشدد رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتعهداتها بشأن إنهاء أزمة تخفيف الاحمال بنهاية شهر يوليو المقبل.

رضا صقر حزب الاتحاد الحكومة التيار الكهربائي الكهرباء

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