الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سهرة حمراء مع فتاتين.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع»

محاكمة المتهمين بقتل
محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة 4 أشخاص بـ قتل طبيب التجمع الخامس لسرقته لجلسة 19 سبتمبر.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة قتل اثنين من المتهمين المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نسجًا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

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بدء محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس

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علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

وأضاف أمر الإحالة أنه وما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت بتكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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