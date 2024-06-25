"فى البيارة".. جهود مكثفة لحل لغز جثتين بطريق مصر الصحراوى

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، على جثتين لعاملين في حالة تحلل رِمِّي داخل بيارة صرف صحي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالعثور على جثتين داخل بيارة صرف صحي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثتين لعاملين داخل بيارة صرف صحي وفي حالة تحلل.

جرى نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.