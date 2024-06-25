مواطن عن قرارات الحكومة بشأن أزمة الكهرباء: "مش صعب نتحمل كمان 3 أسابيع" (فيديو)

استقبل المواطنون في محافظة السويس، القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترحيب وارتياح، والتي تتعلق بعدة أنور أهمها تحديد عدد ساعات قطع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال.

ورصدت جريدة “الدستور”، ردود أفعال المواطنين فور إعلان قرارات رئيس الوزراء، حيث قال عبد اللطيف الجمل، موظف، إن تحديد موعد انتهاء قطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال في حد ذاته قرار إيجابي.

وأضاف الجمل، خلال فيديو نشره موقع “الدستور”، أن معرفة موعد انتهاء الأزمة أمر ضروري يساعد المواطن على التحمل والصبر والوقوف إلى جوار الدولة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن المصريين تحملوا تخفيف الأحمال عدة أشهر فليس من الصعب تحمل ثلاثة أسابيع أو شهر طالما تم تحديد موعد انتهاء تخفيف الأحمال.

وناشد الجمل، المسئولين بضرورة إعلان جدول ثابت يحدد موعد انقطاع الكهرباء بكل منطقة تجنبا لأية مشكلات مثل تعطل المصاعد خلال صعودها أو هبوطها بالسكان.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن منذ قليل أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.. وقال: نحتاج إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار؛ للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.

خطة استباقية

وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري الكهرباء والبترول؛ للإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء- أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى وضع خطة استباقية لفترة الصيف لتخفيف فترة قطع الكهرباء، بسبب الأزمة غير المسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث جرى عمل دراسات من قبل وزير البترول أظهرت الحاجة إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت في ظل أزمة ارتفاع الحرارة خلال الفترة الماضية، وتم استيراد 300 ألف طن مازوت إضافي بقيمة 180 مليون دولار، وتم التعاقد عليها من قبل وزير البترول، وستصل إلى مصر، الأسبوع المقبل.

https://youtu.be/9fZObzZ-2hc