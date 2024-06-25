آدم بورت يروّج لحفله مع عمرو دياب بالساحل الشمالي

روّج آدم بورت لحفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته السبت المقبل 29 يونيو الجاري بالساحل الشمالي وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

ونشر بورت خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” مع جمهوره صورة مع عمرو دياب معلقًا عليها: "أنا والهضبة السبت الجاي في سول بيتش.. مين جاي".

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي 2024

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل لعدة فئات: الأولى ٥٥٠٠ والثانية ٤٠٠٠، أما أسعار الصالات فتنقسم لـ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه، ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.