مفاوض النووي الإيرانى.. ظريف يدعم المرشح الإصلاحى الإيرانى ويشارك بحملته الانتخابية

ألقى جواد ظريف، وزير الخارجية السابق وربما السياسي الإيراني الأكثر شهرة في الغرب، بنفسه في الحملة الانتخابية لانتخاب الإصلاحي مسعود بيزشكيان رئيساً للبلاد.

وخرج ظريف من الأوساط الأكاديمية عائداً إلى سياسة الخطوط الأمامية ليواجه مضايقات في التجمعات العامة، وحظراً تاماً من جامعة واحدة، وادعاءات بأنه يسعى لتصفية حسابات مع أولئك الذين أحبطوا سياسته الخارجية عندما تولى منصبه بين عامي 2013 و2021.

توقيع الاتفاق النووي

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، في بعض الأحيان، كان لسان ظريف الناري، وتصميمه على الدفاع عن توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، يهدد بالسيطرة على الحملة القصيرة، مما يترك المرشح المعتدل والتوافقي، جراح القلب والنائب الذي خدم لفترة طويلة، في الظل.

فهي تسعى بشدة إلى إثارة الاهتمام بالانتخابات لتعزيز شرعية النظام، ولكنها حريصة أيضاً على منع الانقسامات في البلاد من الخروج عن نطاق السيطرة، ومع إدراك المرشحين المحافظين الخمسة لفرصة الفوزــ ولو لأنه يبدو غير فاسد فقط ــ فإنهم يتعرضون لضغوط متزايدة لإنهاء الانقسام في أصواتهم والالتفاف حول مرشح واحد.

ووفقاً لسينا توسي، وهو زميل بارز في مركز السياسة الدولية في الولايات المتحدة، فإن ثلاثة مرشحين، من بينهم بيزشكيان، لديهم طريق موثوق لتحقيق النصر، وإذا سمح له بالفوز، فإن الصدمة ستأتي في لحظة حرجة بالنسبة لإيران. وهي تواجه ضغوطا بسبب دعمها لما يسمى بمحور المقاومة ضد إسرائيل، وتسليح روسيا في أوكرانيا، والشكوك المتزايدة في أن إيران سوف تلتزم بالتزامها بعدم بناء قنبلة نووية.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان ظريف سيترك المجال الأكاديمي ويعود إلى المنصب العام إذا فاز الإصلاحيون، فإن وجوده، بحسب الطوسي، ساعد "محور الحملة بشكل غير متوقع في أن يصبح نقاشًا حول مزايا المفاوضات، والاتفاق النووي، وتحسين العلاقات".

كما أن العلاقات متوازنة مع العالم، والاعتماد على الذات، وتخفيف التوترات، لقد ظهرت كل هذه القطبية الثنائية مرة أخرى.

وفي الأيام الأخيرة، اعتاد ظريف على التعامل مع المعترضين من معسكرات المعارضة. "هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن أغلبية هذا المجتمع ولا نسمح لأقلية صاخبة وثرثارة أن تفكر في نفسها على أنها الأغلبية”.

وقد أمر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ــ الذي سيستجيب له الرئيس الجديد في نهاية المطاف ــ المرشحين بتهدئة خطابهم، في حين طالب نائب الرئيس محمد حسيني بوضع حد للانتقادات الموجهة إلى الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. الذي أدى موته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر إلى إجراء الانتخابات.

بصفته وزيرا لخارجية إيران لمدة ثماني سنوات في عهد الرئيس الوسطي حسن روحاني وكبير المفاوضين في الاتفاق النووي، يجسد ظريف الجدل الدائر في الحملة الانتخابية ــ حول ما إذا كان ينبغي التعاون مع الغرب والشرق، بما في ذلك التعاون لإنهاء العقوبات الغربية.

وفي خطاب عاصف مدته ثماني دقائق على شاشة التليفزيون، اتهم ظريف نظام رئيسي الذي دام ثلاث سنوات بالتسبب في تشديد العقوبات الغربية على إيران، ومن خلال تمرير تشريعات معادية تضيع فرصة ذهبية لإحياء الاتفاق في عهد جو بايدن في عام 2020، حيث قال إن خطابه كان بمثابة "سكب الماء في عش النمل".

وعلى الرغم من أن ظريف أكثر عدوانية من بيزشكيان، إلا أن كلاهما يرى أن التسوية الدقيقة مع الغرب ليست إذلالاً ولكنها طبيعية بالنسبة للدول المستقلة. هل من الجيد التفاوض والعودة خالي الوفاض؟ هل ينفع رفع الشعارات وإفراغ جيوب الناس؟

لكن أفشين شاهي، أستاذ سياسة الشرق الأوسط في جامعة كيلي، حذر من أن ظريف شخصية مثيرة للاستقطاب للغاية، وعلى الرغم من أنه يؤمن بالأيديولوجية الأساسية للجمهورية الإسلامية، إلا أنه كان لديه استراتيجية اتصال تجاه الغرب لم يتبعها أي سياسي إيراني آخر منذ عام 1979.

كما أنه أصبح يحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة الوسطى الإيرانية، لكن لم يثق به الناس". متشددين بسبب قربه من شخصيات من بينها [وزير الخارجية الأمريكي السابق] جون كيري. لكن شعبيته تلاشت عندما عجز روحاني عن أداء مهامه لأكثر من ثماني سنوات.

لقد أظهرت الشعارات التي رفعتها احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية" أن الانقسامات الثنائية القديمة بين الإصلاحيين والمحافظين، والتي كانت فعالة للغاية في دفع ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لم تعد موجودة. قد يساعد وجود ظريف الإقبال قليلاً، ويقنع البعض بإعطاء الإصلاحية فرصة أخيرة، لكن سيكون من المفاجئ جداً أن تتغير كثيراً.

وعلى وجه الخصوص، فإن لامبالاة ظريف تجاه السجناء السياسيين، ودفاعه السابق عن الحجاب في الأماكن العامة، يتناقض مع وعود بيزشكيان المتكررة لتخفيف فرض الحجاب وجلب حرية الإنترنت وحرية التعبير في الجامعات.