الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات مسلسل "سفاح التجمع" للسيناريست جوزيف فوزي

السيناريست جوزيف
السيناريست جوزيف فوزي

كشف السيناريست جوزيف فوزي آخر تطورات مسلسل "سفاح التجمع" المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية والمكوّن من 10 حلقات والتي تعتبر أحد أهم القضايا الإجرامية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي.

وتابع فوزي، لـ"الدستور":"انتهيت من تصوير 6 حلقات من مسلسل سفاح الجيزة، حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء قريبًا من جميع الحلقات ليتم تصوير العمل الفني بعد اختيار جميع أبطاله".

وأضاف:"شركة الإنتاج في الوقت الحالي في مفاوضات لاختيار أحمد فاروق الفيشاوي ليكون هو بطل العمل الفني "سفاح التجمع" خاصًة أنه الفنان الذي يليق عليه الدور والشخصية بشكل كبير"، مختتمًا حديثه:"أنا استعنت بأطباء نفسيين في كتابة شخصية سفاح التجمع".

واختتم:“موضوع مسلسل سفاح التجمع سيكون فيه جزء من الأحداث التي وقعت على أرض الواقع، لكن مع رؤية درامية مختلفة، خاصة أن القضية ما زالت مستمرة، وككاتب الموضوع بالنسبة لي مغر وملفت للنظر وأحب الكتابة فيه بشكل إيجابي وليس سلبيا”.

مسلسل سفاح التجمع

سيتم تقديم المسلسل في 10 حلقات على إحدى المنصات الكبرى وجاري حاليًا اختيار باقى العناصر الفنية، من إخراج وأبطال العمل من الممثلين، على أن يتم انطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

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