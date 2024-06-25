الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوء التغذية يعصف بأطفال غزة.. ونازحون: "نترك الطعام لأجلهم"

جريدة الدستور

يعصف سوء التغذية بالأطفال في غزة، جراء حرب السابع من أكتوبر بين قوات المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس فرض حصار مشدد على القطاع، واستخدام سياسة التجويع خلال الحرب المجرمة قانونًا.


ونالت تلك السياسة من الأطفال، إذ يعتبرون هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب، وانتشر بينهم سوء التغذية وفقر الدم وغيره من الأمراض المرتبطة بنقص الطعام والمياه النظيفة في القطاع بأكمله.

 

وفاة 4 أطفال
 

ومؤخرًا أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، ارتفاع وفيات الأطفال جراء سوء التغذية في غزة إلى 4 في أسبوع واحد، مبينًا أن المستشفى شخّص خلال الأسبوعين الأخيرين إصابة أكثر من 250 طفلًا بعلامات سوء التغذية.


وحذر مدير المستشفى، من أن القطاع يواجه كارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم، نتيجة نقص الطعام وتلوث مياه الشرب وعدم توافرهما إلا بكميات قليلة لا تكفي.


وأعلنت بلدية غزة، أنها تعمل على محاولة إعادة تشغيل الآبار للحصول على مياه صالحة للشرب رغم قلة الموارد ونقص الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه في ظل تدمير نحو 70% من آبار المياه جراء الحرب التي أتت على العديد من البنية التحتية.

 

فما هو وضع الأطفال وسوء التغذية في غزة؟ وكيف لا تصل المساعدات إليهم؟

 

إيمان: «نعيش على وجبة واحدة في اليوم لأجل الأطفال»


تقول إيمان إسماعيل، فلسطينية، إنهم يبيتون في مراكز الإيواء التابعة للأونروا وتمر عليهم أيام عديدة بلا طعام من أجل توفيرها للأطفال: «نعتمد على وجبة واحدة في اليوم أو كل يومين، من أجل ترك الطعام لأبنائي الاثنين ورغم ذلك يشعرون بالوهن الشديد».


توضح: «الأونروا تأخذ أسماء كل من في مركز الإيواء ويتم توزيع الوجبات عليهم، ولكن يحدث تلاعب في بعض الأحيان، فيأخذ الشخص الواحد أكثر من وجبة بينما أخرين لا يحصلون على شيء لا سيما الأطفال».


تضيف: «ونجد بعض المساعدات الغذائية التي من المفترض إعطائها مجانًا للنازحين يتم بيعها في الأسواق وبأسعار مرتفعة، لذلك لا يتبقى أي طعام للأطفال ويزيد الأمر من أمراض سوء التغذية وفقر الدم».


يشير تقرير خرج من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى أن 15.6% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية والهزال، وأن هناك ارتفاع شديد في معدلاته خلال ثلاثة أشهر.


بينما يواجه 90% من الأطفال دون سن الثانية و95% من النساء الحوامل والمرضعات فقرًا غذائيًا حادًا، و95% من الأسر تحد من عدد الوجبات وحجمها وقاموا بتقليص كمية الطعام، حيث تتناول 64% من الأسر وجبة واحدة فقط في اليوم.

 

حقوق الإنسان: «إسرائيل تتعنت في إدخال الغذاء»


فيما يقول، أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن سبب أزمة الغذاء في غزة، هو التعنت الإسرائيلي اليومي في إدخال المساعدات والتي يكون أغلبها غذائية.


وأوضح لـ«الدستور» أنه في حال سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال كمية كبيرة من المساعدات الغذائية سيساعد ذلك في توفير الطعام للكبار والأطفال، ويقلل من معدلات سوء التغذئية التي يمر بها النازحين الآن.

ليس سوء التغذية فقط، ولكن بحسب منظمة الصحة العالمية يعاني المزيد من سكان غزة من الجوع والعطش والضعف والأمراض، فإن 90% على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بمرض معدي واحد أو أكثر، في وقت لا تتوافر فيه الرعاية الصحية المناسبة لهؤلاء الأطفال.

غزة حرب السابع سوء التغذية الأطفال سياسة التجويع القطاع

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