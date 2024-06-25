"خلافات عائلية أم إدمان وجنون".. الجرائم العائلية بين الوقائع والعقوبات

«المذابح العائلية».. قد تكون هدفها الخلافات العائلية نتيجة بعض العنف الأسري الذي تشهده بعض العائلات مؤخرًا، وقد تكون بسبب المخدرات والإدمان، وقد يكون السبب مرض نفسي مثلما حدث في آخر الوقائع التي تمثلت في قتل محامي آسرته في الغربية.



محامي يقتل آسرته في الغربية

اكتشف أهالي عزبة رستم رائحة كريهة تخرج من منزل جارتهم التي اختفت هي وأسرتها منذ يوم الخميس الماضي ولم يشاهدها أحد في المنطقة هي وأبنائها الثلاثة.



وتبين بالفعل أنه مرتكب الواقعة عقب إجراء التحريات وتبين أنه يدعي «محمد.أ»، 29 عامًا محاميا، ووفقًا لأقوال شهود العيان أنه مهتز نفسيًا.

الضحايا

قتل شقيقه وابنائه بكفر الزيات

وفي قرية أبيار بمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، شهدت جريمة بشعة، حينما أقدم شاب عاطل على قتل شقيقه الأكبر المسن ونجليه بواسطة سلاح أبيض "سنجة"، ما أدى إلى وفاة شقيقه ونجله ونقل نجل شقيقه الثاني في حالة خطرة للمستشفى.



أقروا شهود العيان بنشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا" 40 عامًا وشقيقه الأكبر ويدعى "مصطفى. ا" 72 عامًا والذي حاول تهدئة شقيقه الأصغر المتهم وتوجيه النصح والإرشاد له، إلا أن المتهم قام بعدم الاستماع لنصائح شقيقه الأكبر المسن وقام بإحضار سلاح أبيض سنجة والتعدي عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه ما أدى إلى وفاته وأثناء ذلك حاول كل من أحمد ومحمد نجلي المجني عليه إنقاذ والدهما من بين يدي عمهما المتهم، إلا أنه قام بالتعدي عليهما بالضرب أيضًا بواسطة السلاح الأبيض ما أدى إلى وفاة أحمد العراقي 33 عامًا متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من جروح قطعية ونزيف حاد وإصابة شقيقه الآخر محمد 35 عامًا نجار مسلح بجروح قطعية خطيرة وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة لمحاولة إسعافه.

قتل شقيقه وابنائه بكفر الزيات

مهندس يرتكب مذبحة عائلية في دار السلام

وسبق أن ارتكب مهندس معيد بجامعة خاصة في حق عائلته عندما انهى حياة والده وشقيقه وأمه وصديقهم، في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.



تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام، وذلك بسبب خلافات حول الميراث.



حرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

أحد الضحايا بمذبحة دار السلام



قتل ابنه وأطلق النار على أسرته في الجيزة

ارتكب عامل خردة مذبحة عائلية حيث أطلق الرصاص على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن قتيل و5 مصابين.



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة الوراق بقيام أب بإطلاق النار على زوجته وأبنائه، وتبين وجود قتيل و5 مصابين، فتم نقل الجثة للمشرحة، والجرحى للمستشفى للعلاج، فيما تم ضبط الأب المتهم.



عقوبة المتهمين في تلك الوقائع

وتندرج تلك الجرائم تحت نصوص قانون القتل العمد مع سبق الإصرار وفقًا للمادة 234 على: «من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».

كما نصت المادة 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».