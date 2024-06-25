«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

أدلى الكابتن أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي، بأقواله أمام النيابة العامة بالشيخ زايد في بلاغه باكتشافه سرقة سبائك ذهبية من داخل فيلته بكومبوند شهير.

وقال أيمن طاهر في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إنه غادر فيلته للسفر وقضاء إجازة العيد وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، حيث استولى عليها اللص من دولاب غرفة نومه.

أضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي أنه اشترى تلك السبائك في يناير الماضي واحتفظ بها في دولاب غرفة نومه وعندما عاد إلى فيلته اكتشف كسرًا في الباب الخلفي للحديقة وباب غرفة النوم واختفاء السبائك، مؤكدًا أنه لا يدخل الفيلا سوى الخادمة والسائق، لكنهما كانا غير متواجدين أثناء سفره وأن منزله لا توجد به كاميرات مراقبة سوى في الكومبوند ومن الخارج، ولم يتهم أحدًا بسرقة هذه السبائك من داخل منزله.