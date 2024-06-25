شبكات الكهرباء خارج الخدمة فى بريطانيا.. ومطار مانشستر يلغى عشرات الرحلات

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الفوضى التي شابت مطار مانشستر البريطاني أحد أكثر المطارات البريطانية ازدحامًا بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح الأحد والذي استمر قرابة ساعتين.

وقالت الصحيفة إن المطار طلب من جميع الركاب الذين من المقرر أن يسافروا من أكبر محطتين للركاب يوم الأحد عدم القدوم إلى المطار، وحذر الركاب على الرحلات الجوية القليلة التي تمكنت من المغادرة من أنهم قد لا يحملون أمتعتهم معهم.

وأضافت أنه تم إلغاء أكثر من 60 رحلة مغادرة، أي حوالي ربع جميع الرحلات الجوية التي أقلعت من المطار يوم الأحد، إلى جانب 50 رحلة داخلية.

وقالت في بيان: "تأثر مطار مانشستر بانقطاع كبير للتيار الكهربائي في الساعات الأولى من هذا الصباح".

وأضاف: "تمت استعادة التيار الكهربائي لكن الانقطاع أثر على أنظمة مهمة، بما في ذلك معالجة بطاقات الصعود إلى الطائرة وفحص الأمتعة، ما تسبب في تأخيرات كبيرة".

وفي المطار بعد ظهر يوم الأحد، شوهدت مئات الحقائب مكدسة أمام مكاتب تسجيل الوصول، حيث ظل نظام الأمتعة غير صالح للعمل، بينما اصطف العديد من الركاب لساعات على أمل ركوب الرحلات التي لا تزال مجدولة على لوحات المغادرة.

بينما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن ما يصل إلى 90 ألف مسافر تأثر بما حدث، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية وتحويل رحلات الوصول المقررة.

وقال المطار في تحديث إن تسجيل الوصول والمغادرة في المبنيين رقمي 1 و2 قد تم استئنافه بالكامل.

وقال المسئولون إنه من غير المتوقع حدوث المزيد من الاضطراب، وإنهم يعملون على إعادة جدولة الرحلات الملغاة وجمع شمل الركاب الذين فقدوا حقائبهم.

وقال كريس وودروف، المدير الإداري للمطار، إن "عطلًا في أحد الكابلات تسبب في تفاقم الأزمة ما أدى إلى تعطيل أنظمة الأمن وفحص الأمتعة".

وكان المطار قد شهد انخفاضًا مفاجئًا في إمدادات الطاقة ما تسبب في قطع التيار الكهربائي لما يقرب من ساعتين.