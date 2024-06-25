الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب المؤتمر عن أزمة انقطاع التيار الكهربائى: نتيجة للتغيرات المناخية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعزيز الموارد الذاتية من أبرز التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول سواء المستغلة أو غير المستغلة، إضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة سواء الداخلية أو الخارجية.

ونوه "غنيم"، إلى أن أزمة الطاقة الراهنة تأتي نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على هذه الأزمة التي عانى منها كل الدول المحيطة بنا، وعلى المجتمع المدنى أن يتعاون مع الدولة للتوعية بهذه التداعيات في تغير المناخ الذى يعد سببًا أصيلًا في أزمة الكهرباء الحالية.

 

تعزيز الموارد الذاتية

وأشار "غنيم"، إلى أن تعزيز الموارد الذاتية يسهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى، لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة وهيبتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، خاصة أن مصر غنية بالموارد.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:"إضافة لتعزيز الموارد الذاتية إن ملف تحقيق التكامل في قطاعات الاقتصاد والزراعة والصناعة، من التحديات أيضًا، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم كل التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لهم، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 

التنسيق فى العمل بين الوزارات

وأشار السعيد، إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب التنسيق فى العمل بين الوزارات المختلفة لسهولة البت فى بعض الطلبات الخاصة بالصناعة والاستثمار والقرارات المتعلقة بالاقتصاد المصرى لتسريع وتيرة العمل، وفى الوقت نفسه أن يكون هناك اتساق بين الفلسفة التى تعمل بها الحكومة والقرارات على أرض الواقع".

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