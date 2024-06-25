بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال ويطلق الدورة الثالثة من برنامج "تقدر" مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة 

في إطار اهتمام بنك مصر الدائم بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمكينهم من تحقيق النجاح، قام بنك مصر مؤخرًا بإطلاق الدورة الثالثة من برنامج "تقدر" مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة، والفرصة الآن متاحة أمام الشركات الناشئة للتقديم في الدورة الثالثة من برنامج "تقدر" حتى 04 يوليو 2024 للتمتع بخدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات التي سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج، ويأتي إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج استكمالا لنجاح الدورتين الأولى والثانية حيث ساهم البرنامج في تسريع وتيرة نمو 11 شركة ناشئة.

الجدير بالذكر أن برنامج "تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر هو برنامج مصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة، على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي إلي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.

هذا سيتعاون بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية والحصول على تمويل يصل إلى 125،000 دولار، بالإضافة إلى الدعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر، واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

كما إن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مسرع نمو الأعمال للشركات الناشئة "تقدر" يمثل حلقة مهمة لجعل مصر دائما واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلية، هذا وتكمن قيمة البرنامج في الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التي سيوفرها البنك من خلال إداراته المختلفة ‏وشبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تسهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.