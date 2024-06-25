رومانو: مانشستر يونايتد يجدد عقد تين هاج

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من تجديد عقد مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة إكس، إن إريك تين هاج يقترب من توقيع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد حيث تم الاتفاق على الصفقة الآن تقريبًا.

أضاف أن المفاوضات في المراحل النهائية هذا الأسبوع مع وكلائه لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط وستكون هناك تغييرات في الطاقم الفني حيث أصبح رود فان نيستلروي مرشح قوي.

🚨🔴 EXCL: Erik ten Hag، set to sign new contract at Manchester United as deal is now almost agreed.



Contacts advancing to final stages this week with his agents to finalize terms.



↪️ There will be changes in the staff with Ruud van Nistelrooy as strong candidate، as revealed. pic.twitter.com/H5HMX2jT7N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25، 2024

مسيرة تين هاج التدريبية

وانطلقت مسيرة إريك تين هاج التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

في صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.