برلمانية عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الكهرباء: الانفراجة قريبًا

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة حريصة على مشاركة المصريين بوضع التحديات كافة التي تواجه الدولة أمام أعينهم، لافتة إلى أنه رغم ما تعانيه دول العالم من أزمات اقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعد بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي نهائيًا في أقرب وقت، معقبة: "برغم التحديات والأزمات، إلا أن الانفراجة قريبًا".

توجيهات الرئيس السيسي

وأضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحل الأزمة يؤكد أن الرئيس يتابع ما يعاني منه الوطن ورغم جميع التحديات إلا أنه كلف الحكومة بحل الأزمة مهما كلفه الأمر، مشيدة بتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.

خطة الحكومة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء

وأكدت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتغيرات المناخية المستمرة، مثمنة اعتذار رئيس الحكومة للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، طبقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، ووقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو.