الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الكهرباء: الانفراجة قريبًا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة حريصة على مشاركة المصريين بوضع التحديات كافة التي تواجه الدولة أمام أعينهم، لافتة إلى أنه رغم ما تعانيه دول العالم من أزمات اقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعد بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي نهائيًا في أقرب وقت، معقبة: "برغم التحديات والأزمات، إلا أن الانفراجة قريبًا".

توجيهات الرئيس السيسي

وأضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحل الأزمة يؤكد أن الرئيس يتابع ما يعاني منه الوطن ورغم جميع التحديات إلا أنه كلف الحكومة بحل الأزمة مهما كلفه الأمر، مشيدة بتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.

خطة الحكومة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء

وأكدت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتغيرات المناخية المستمرة، مثمنة اعتذار رئيس الحكومة للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، طبقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، ووقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ المصريين رئيس الوزراء الرئيس السيسي انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. إخطار المحافظات للتنفيذ خلال ساعات

موعد توقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا.. رئيس الوزراء يُعلن

خناقة المول.. نسخة من طلب تعويض بـ5 ملايين جنيه من إمام عاشور لفرد أمن (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء.. متابعة رئاسية، اجتماعات وزارية ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا