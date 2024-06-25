أزمة زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا جدل واسع سببه زوجة امام عاشور لاعب الاهلي بعد تداول نشطاء مقطع فيديو للاعب في أحد المراكز التجارية بالشيخ زايد، خلال مشاجرة نشبت بينه ومجموعة من أفراد الأمن.

أزمة زوجة امام عاشور لاعب الأهلي

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، انفعال “عاشور” وهو يتبادل التراشق بالألفاظ ويشتبك بالأيدي مع مجموعة من الشباب ورجال الأمن فيما يظهر صوت لأحدهم الأشخاص يقول "هل هذه أخلاقك يا كابتن؟" بينما يطلب عاشور عدم تصويره.

بداية المشكلة مع زوجة امام عاشور

بدأت أحداث الأزمة التي شهدتها زوجة إمام عاشور حسبما أفادت تصريحات صحفية لنجم الكرة عندما كانت هي وأسرتها في إحدى المراكز التجارية، حيث تعرضت لمضايقات من مجموعة من الشباب، فور علمه بالحادث، توجه عاشور إلى المول على الفور، ليحاول حماية زوجته وأسرته من الموقف غير المريح الذي تعرضوا له.

النيابة تستمع لأقوال أزمة زوجة امام عاشور

قررت نيابة الشيخ زايد بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظ الجيزة المصرية، يوم الأحد، إطلاق سراح ياسمين حافظ، زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد أن سمعت أقوالها في الواقعة التي وقعت داخل المول التجاري.

حضرت ياسمين حافظ إلى نيابة الشيخ زايد لتقديم أقوالها في الاتهامات الموجهة ضد زوجها بالتعدي على أحد أفراد الأمن في مول بالشيخ زايد.

استمعت نيابة الشيخ زايد إلى أقوال مدير أمن المول وأربعة أفراد من الأمن كشهود على حادثة المشاجرة التي وقعت بين إمام عاشور وأحد أفراد الأمن، كما أكد أفراد الأمن أن ياسمين حافظ دخلت المول وخرجت منه دون أن تشكو من تعرضها لأي مضايقات أو معاكسة داخل المرافق.

وأوضح الأمن أن ياسمين حافظ لم تبلغهم عن تعرضها لأي نوع من التحرش و المعاكسة، سواء في السينما أو خلال تواجدها في المول.

وأشاروا إلى أن ياسمين غادرت المول بعد انتهاء الفيلم، وفيما بعد عاد إمام عاشور وتورط في مشاجرة مع أفراد الأمن، متهمًا إياهم بالمساهمة في انصراف الشباب الذين تعاملوا بشكل مزعج مع زوجته.

وكانت نيابة الشيخ زايد قد أمرت بالتحقيق في الحادثة واستدعاء زوجة إمام عاشور لسماع أقوالها بشأن النزاع الذي وقع بينه وبين أفراد الأمن في المول الشهير بالمنطقة.