الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة النواب لوزارة الشباب: حياة كريمة أهم مشروع اجتماعي في العصر الحديث

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسئولي وزارة الشباب، بسبب تصريحاتهم المتكررة بأن تأخر إنشاء عدد من المشروعات الشبابية في مختلف قري الجمهورية بسبب إدراجها في مشروع حياة كريمة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في محافظة دمياط.

وقال الدكتور محمود حسين، إن مشروع حياة كريمة أهم  مشروع اجتماعي في العصر الحديث  ولا نريد ان تستخدم الوزارة   الحجج الواهية لتشويه ذلك المشروع القومي المهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بريئه من محاولات تشويه ذلك المشروع القومي العملاق الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالريف المصري، متابعا:" لا تعطوا مبررات لاخفاق الوزارة في تنفيذ المشروعات ".

وأشاد رئيس اللجنة، بما تم إنجازه في محافظات الصعيد وكل قري حياة كريمة، مؤكدًا أن كل من شاهد تلك المشروعات في الريف المصري، عبر عن انبهاره الشديد، مشددًا علي مسئولي وزارة الشباب بعد توصيل انطباع للمواطنين بأن حياة كريمة سبب تأخير تنفيذ مشروعات الشباب، خاصة أن تلك المبررات غير صحيحة بالمرة.

محمود حسين لجنة الشباب والرياضة وزارة الشباب مشروع حياة كريمة حياة كريمه محافظات الصعيد

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