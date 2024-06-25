الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الشوادفى: المواطن من حقه معرفة المعلومات الكاملة حول أزمة الكهرباء

جريدة الدستور

قال د. محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الكهرباء أساس الحياة عند المواطن خصوصًا في فترة الامتحانات والصيف.

وأضاف "الشوادفي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن المواطن من حقه معرفة المعلومات الكاملة حول أزمة الكهرباء وهذا ما تسعى له الحكومة.

وتابع: "المواطن من حقه يزعل لكن لا بد أن نضع إمكانيات الدولة في الاعتبار"، مؤكدًا أنه لا بد من التعامل بشفافية مع انقطاع الكهرباء، وتكون أسباب عدم انتظام الكهرباء واضحة لدى المواطن المصري من خلال تقارير رسمية.

كما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تعلن عن التفاصيل الكاملة وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لقطع التيار الكهربائي.

الكهرباء أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء اكسترا نيوز

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