الكويت تعانى من قطع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة (إنفوجراف)

تسببت الموجة الحارة التي ضربت الدول العربية، بجانب عوامل أخرى مثل قلة وضعف محطات التوليد ونقص الوقود وعدم كفاية إنتاج الغاز في دول أخري، في تخفيف الأحمال بعدد من الدول، وقطع الكهرباء لعدد من الساعات.

وذكرت منصة الطاقة المتخصصة أن دولة الكويت تعد أحدث المنضمين إلى نادي انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك الشهر الجاري.

وشكلت هذه الأزمة مفاجأة، لا سيما مع ما تتمتع به الدولة من كفاية في إمدادات الطاقة من النفط والغاز.

وفوجئ المواطنون في دولة الكويت بإعلان جديد منتصف الشهر الجاري، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها بصدد وضع جدول للفصل التلقائي للتيار، نتيجة زيادة الاستهلاك، بسبب موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.

ويعد البيان مختلفًا، لأن دولة الكويت ليست معتادة على حدوث أزمة كهرباء، إذ تتمتع منظومة الشبكة لديها بنسبة استقرار عالية خلال السنوات الماضية، في وجود الربط الخليجي الذي يتيح لها الاستيراد من الشبكة الرئيسة.

رغم استيراد 400 ميجاواط يوميًا..دولة الكويت تعاني من قطع الكهرباء

ووفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة فإن انقطاع التيار الكهربائي في الكويت سيستمر إلى منتصف سبتمبر المقبل، إذ من المقرر أن تلجأ الوزارة لقطع الكهرباء بشكل مبرمج 3 ساعات يوميًا، بالتناوب بين المناطق داخل المحافظات خلال شهري يوليو وأغسطس.

تجدر الإشارة إلي أن دولة الكويت تستورد 400 ميجاواط يوميًا من شبكة الربط الخليجي لتعزيز حاجة الشبكة المحلية، ولكن هذه الكميات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة.

وتشهد العديد من دول العالم أزمات كبيرة في قطاع الكهرباء جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والموجة الحارة في العديد من الدول العربية، بجانب أزمات الغاز واستيراد الكهرباء في دول أخري مثل سوريا ولبنان.