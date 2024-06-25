فيها حاجة حلوة| راعى كنيسة البتانون يعلن فتحها لطلاب الثانوية العامة أثناء انقطاع الكهرباء

أعلن راعي كنيسة البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم للقاعة الجانبية بالكنيسة، لطلاب الثانوية العامة حتى يتمكنوا من المذاكرة وقت انقطاع الكهرباء وسوف يتم مد القاعة بمولد كهربائي يوميًا من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة مساء.

وأكد راعي كنيسة البتانون، أنه سوف يتواجد خدام الكنيسة في خدمة الطلاب وتقديم واجب ضيافة مجاني، لكل الطلاب الحضور، ولاقت المبادرة استحسانًا من الأهالي بالقرية وأشاد بفكرتها الجميع.

ونشر راعي كنيسة البتانون على صفحته الشخصيه منذ دقائق، «إِنَّ إِلهَ السَّمَاءِ يُعْطِينَا النَّجَاحَ، وَنَحْنُ عَبِيدُهُ نَقُومُ وَنَبْنِي». سفر نحميا 20:2، «أحباؤنا شعب الكنيسة المبارك بالبتانون.. مراعاة لظروف أولادنا وبناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة وانقطاع الكهرباء لمدة وصلت لثلاث ساعات من ٥ - ٨ م، تقرر فتح قاعة الأفراح الجديدة المكيفة وتشغيلها بالمولد الكهربائي يوميًا لهم من ٥ - ٨ م طوال فترة الامتحانات مع وجود إشراف من خدام وخادمات للمرحلة الثانوية وضيافة مجانية. واستكمال حديثه نصلي إلى الله أن يوفقهم ويكلل مجهودهم بالنجاح والتوفيق».

حل الأزمة

وعلق الجميع أن هذه الدعوه تشد على الترابط بين المصريين وسعي الجميع والتكاتف لحل الأزمة، وهذا ما اعتادت عليه مصر من أبنائها في ظل المحن التي تمر بها سواء كانت صعبة أو ظرفًا عابرًا دومًا يجد الجميع أن الحفاظ على استقرار البلد والحفاظ على مصلحة المواطن مهمة قومية على كل مصري ومصرية محب لوطنه داعم له ومتعصب بإيمانه بوطنه.

وكانت قد أعلنت ثلاث كنائس أخرى بمحافظة الإسكندرية عن فتح أبوابها أمام الطلاب أثناء أوقات قطع الكهرباء لدعمهم والوقوف بجانبهم في تلك الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد.