لحظة بلحظة.. القاهرة الإخبارية تستمر فى توثيق تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

تستمر قناة "القاهرة الإخبارية" في رصد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفح الفلسطينية وتداعيات العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتأثيرها على استمرارية الحرب في المنطقة.

حيث أعلن الدفاع المدني بغزة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي يركز في استهدافه على خيام ومراكز إيواء النازحين المدنيين والمنازل المأهولة بالسكان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد الدفاع المدني بغزة، أن طواقمه واجهت خلال 48 ساعة ارتفاعًا كبيرًا في عمليات استهداف مراكز إيواء النازحين والعيادات الصحية ومقدمي الخدمة الإنسانية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 32 شهيدًا و139 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه إذا اقترحت الحكومة الإسرائيلية حربًا لا نهائية فعلينا أن نعمل على استبدالها بحكومة أخرى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد "لابيد" أنه "إذا اقترحت الحكومة الإسرائيلية حربًا لا نهائية، فعلينا أن نعمل على استبدالها بحكومة أخرى".

وقال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المشهد لا يزال على حاله بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي تتوجه من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبوسالم، والذي تتحكم فيه السلطات الإسرائيلية.

وأضاف المطعني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ترفض أي تنسيق مع إسرائيل بخصوص المعابر المختلفة، إلا إذا كان التنسيق مع الأمم المتحدة التي تستلم المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود بعد التنسيق المصري، وذلك وفق المصدر رفيع المستوى الذي أشار إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دخلت قرابة 2272 شاحنة مساعدات بعد التنسيق بين مصر والأمم المتحدة، ولكن اليوم لم تدخل أي شاحنات من الأراضي المصرية من معبر كرم أبوسالم، سوى 4 شاحنات من الغاز توجهت إلى هناك ولكن لم يأت خبر إفراغ الحمولة حتى الآن.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن هناك أطرافًا في الحكومة الإسرائيلية تقوض مصالحها الأمنية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تزيد مساعداتها لغزة بما يصل إلى 19 مليون يورو إضافية، كما عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتزايد بسبب الحرب على غزة".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل إعلام إسرائيلية صدرت وجود تباين واختلاف في المواقف والرؤى بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى وصف لغة الخطاب بين الرئيس جو بايدن ومكتب نتنياهو بأنها حادة.

وأوضح التقرير، أن تلك الوسائل نقلت عن مسئولين لم تسمهم أن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد كامل لمحاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشير في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ترى في تصريحات نتنياهو إضرارًا بالجهود التي يبذلها البيت الأبيض للضغط على حركة حماس.

وأكد التقرير، أن هذه التطورات تأتي لتزيد من مشاعر الإحباط والاستياء لدى بايدن وإدارته وفق ما يرى محللون في أعقاب تصريحات نتنياهو بشأن يتأخر واشنطن في تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وهو ما تنفيه واشنطن بشكل واضح جملةً وتفصيلًا.

وتابع: "وعلى الرغم من هذه الخلافات المعلنة تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية في إطار التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، والذي تؤكد معه الولايات المتحدة التزامها الكامل بأمن إسرائيل".

واستكمل: "ويعزو مراقبون متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب إلى طبيعتها الخاصة التي تصوغها وتقف عليها كبرى المؤسسات الرسمية في الجانبين وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والخارجية".