الثلاثاء 25 يونيو 2024
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كاتب صحفي: امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة اليوم لم يكن بها أي شكاوي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي محمود طه، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة اليوم لم يكن بها أي شكاوي من صعوبة الأسئلة، سواء اللغة الفرنسية التي بها نسبة وعدد أكبر من طلاب الثانوية العامة، أو الألمانية أو حتى اللغة الصينية.

وأضاف طه، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن معظم الطلاب أكدوا أن أسئلة الإمتحان كانت سهلة وبعض الطلاب قالوا إن أسئلة اللغة الفرنسية بالتحديد كانت مباشرة ولا توجد بها جزئيات صعبة جدًا أو صعبة تفوق مستوى الطلاب، ولكن وجدت جزئيات بسيطة للطالب المتميز والمتفوق لفرز مستويات الطلاب وتفرخة الطلاب في موضوع الدرجات.

وأوضح، أن اللغة الألمانية كل سنة كان يشتكي منها طلاب الثانوية العامة، ولكن هذا العام كانت سهلة، وأكد الطلاب ان الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

 

السفيرة عزيزة الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية اللغة الفرنسية الطلاب الامتحان طلاب الثانوية العامة امتحان

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