الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة الضابط المتهم في أحداث شغب سيدي براني بمطروح

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، ببراءة الضابط المتهم في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، والمعروفة إعلاميا بأحداث سيدي براني.

 

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بلاغ بوفاة شخص

ترجع أحداث القضية عندما تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو من العام الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة.

 

معاينة النيابة

 

انتقلت النيابة العامة وناظرت محل الواقعة، وسألت أربعة من شهود الواقعة، وسماع  أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

سؤال أفراد القوة

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية واصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

براءة الضابط أحداث شغب سيدى براني بمطروح محكمة جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

"سهل أم صعب".. آراء متباينة حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالإسكندرية

التحقيق فى انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف فتاة بالإسكندرية إلى يوليو المقبل

ميناء الإسكندرية يستقبل 173 ألف طن سلع استراتيجية

لا إصابات.. السيطرة على حريق بمحل وسط الإسكندرية

تجديد حبس السائق المتهم بدهس مشجعتي الأهلي 15 يومًا

السجن المؤبد غيابيًا لموظف اختلس أموال عمله بالإسكندرية

التصريح بدفن جثة طفلة طعنها جارها في الإسكندرية

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. إخطار المحافظات للتنفيذ خلال ساعات

موعد توقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا.. رئيس الوزراء يُعلن

خناقة المول.. نسخة من طلب تعويض بـ5 ملايين جنيه من إمام عاشور لفرد أمن (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء.. متابعة رئاسية، اجتماعات وزارية ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا