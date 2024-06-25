الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وتريات الإسكندرية تعزف أعمال موسيقية عالمية بسيد درويش.. الجمعة

اوركسترا وتريات الإسكندرية
اوركسترا وتريات الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضخما لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين، بعنوان "سيريناده " وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق 28 يونيو علي مسرح سيد درويش بأوبرا الاسكندرية، ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى والإرتقاء بالفنون.

وتريات الإسكندرية تعزف أعمال موسيقية عالمية بسيد درويش.. الجمعة

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها " سرينادة رقم١٣ لـ موتسارت، سرينادة للوتريات لـ إدوارد إلجار ، سرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي ".
أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الجدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم .

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