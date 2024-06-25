حبس اليوتيوبر أكرم سلام فى التعدى على سيدة وإجهاضها بالمقطم

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الأحد، اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس عامين في اتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات والتعدى على سيدة وإجهاضها.



تفاصيل الواقعة حملت رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وجاء بها أن سيدة توجهت إلى قسم شرطة المقطم أبلغت عن ثلاثة أشخاص شرعوا في قتلها وتهديدها والتسبب في فقدان جنينها بسبب خلاف على أرباح الفيديوهات على اليوتيوب.



وقالت السيدة في تحقيقات النيابة إنها تمتلك قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض محتوى خاص بفيديوهات الطبخ، وعقب ذلك تعرفت على إحدى السيدات تدعى «ليلي»، ومن خلالها توصلت لشخص آخر يدير لها القناة لتحقيق أرباح، وتعاقدت مع هذا الشخص ويدعى «أحمد موسى»، وهو على علاقة باليوتيوبر أكرم إسلام ومنعت عنه الأرباح فحاول الاثنان أن يوقفا لها القناة.

كما تابعت أنها تفاجأت عند عودتها من السوق بشخص ينادي باسمها أمام البيت ورش مادة حارقة على وجهها فلم تتمكن من فتح عينيها ثم شعرت بتعدي عليها وأحد يمسك بشعرها وعندما تجمع البواب والناس في المنطقة ووجدت نفسها مصابة في يدها الشمال واليمين، وفي اليوم التالي شعرت بضربات في الرأس وفي الظهر وعقب 8 أيام فقدت جنينها، فتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضرًا.



وبضبط المتهمين بينهما اليوتيوبر أكرم إسلام تبين أنه كان بحوزته مواد مخدرة وسلاح، وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن السلاح الناري الخرطوش المضبوط يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مشخشنة عیار 12 کامل وسليم وصالح للاستعمال وعرض الطلقات الواردة للفحص.



وكشف تقرير المعمل الكيماوي عن أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله 14 قرصًا أبيض اللون بداخل أغلفتها المعدنية الطبية ثبت أن الأقراص للترامادول المدرج بالجدول المخدرات.