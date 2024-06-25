الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس اليوتيوبر أكرم سلام فى التعدى على سيدة وإجهاضها بالمقطم

اليوتيوبر أكرم سلام
اليوتيوبر أكرم سلام

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الأحد، اليوتيوبر أكرم سلام  بالحبس عامين في اتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات والتعدى على سيدة وإجهاضها.

تفاصيل الواقعة حملت رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وجاء بها أن سيدة توجهت إلى قسم شرطة المقطم أبلغت عن ثلاثة أشخاص شرعوا في قتلها وتهديدها والتسبب في فقدان جنينها بسبب خلاف على أرباح الفيديوهات على اليوتيوب.

وقالت السيدة في تحقيقات النيابة إنها تمتلك قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض محتوى خاص بفيديوهات الطبخ، وعقب ذلك تعرفت على إحدى السيدات تدعى «ليلي»، ومن خلالها توصلت لشخص آخر يدير لها القناة لتحقيق أرباح، وتعاقدت مع هذا الشخص ويدعى «أحمد موسى»، وهو على علاقة باليوتيوبر أكرم إسلام ومنعت عنه الأرباح فحاول الاثنان أن يوقفا لها القناة.

كما تابعت أنها تفاجأت عند عودتها من السوق بشخص ينادي باسمها أمام البيت ورش مادة حارقة على وجهها فلم تتمكن من فتح عينيها ثم شعرت بتعدي عليها وأحد يمسك بشعرها وعندما تجمع البواب والناس في المنطقة ووجدت نفسها مصابة في يدها الشمال واليمين، وفي اليوم التالي شعرت بضربات في الرأس وفي الظهر وعقب 8 أيام فقدت جنينها، فتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضرًا.

وبضبط المتهمين بينهما اليوتيوبر أكرم إسلام تبين أنه كان بحوزته مواد مخدرة وسلاح، وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن السلاح الناري الخرطوش المضبوط يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مشخشنة عیار 12 کامل وسليم وصالح للاستعمال وعرض الطلقات الواردة للفحص.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي عن أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله 14 قرصًا أبيض اللون بداخل أغلفتها المعدنية الطبية ثبت أن الأقراص للترامادول المدرج بالجدول المخدرات.

اليوتيوبر أكرم سلام المقطم محكمة جنح المقطم إجهاض

مواد متعلقة

حبس اليوتيوبر أكرم سلام 3 سنوات لتهديده وابتزاز إعلامى شهير

28 مايو.. محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام فى استعراض القوة بالمقطم

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. إخطار المحافظات للتنفيذ خلال ساعات

موعد توقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا.. رئيس الوزراء يُعلن

خناقة المول.. نسخة من طلب تعويض بـ5 ملايين جنيه من إمام عاشور لفرد أمن (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء.. متابعة رئاسية، اجتماعات وزارية ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا