ندى ثابت: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدمار وتصدت لأهل الشر وقوى الظلام

هنأت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أنها أنقذت مصر من الخراب والدمار، وتصدت بكل قوة لأهل الشر وقوى الظلام الذين كانوا يريدون العبث بأمن واستقرار البلاد.

نقطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو المجيدة نقطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، ظهرت فيها وحدة وتلاحم المصريين، وأكدت وعي الشعب وقدرته على مواجهة كافة التحديات والصعوبات بعزيمة وإصرار.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو انتصرت للهوية المصرية، بعد محاولات مستميتة من قبل أهل الشر لإيقاعها في بؤر الظلام والانهيار، كما أنها أعادت الدولة المصرية إلى مكانتها المعروفة على المستويين الإقليمي والدولي.

نموذجا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن ثورة 30 يونيو ستظل نموذجا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، لدورها الكبير في الحفاظ على الوطن، ودحض المؤامرات والمخططات الشيطانية الخبيثة التي كانت تستهدف مؤسسات الدولة المصرية.

أعلنت وزارة العمل، في بيان اليوم الثلاثاء، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات، لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استثناء أعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.