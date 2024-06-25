الإثنين.. "أجمل ما فيكي يا مصر" فى ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "أجمل ما فيكي يا مصر"، فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الشاعر الغنائي إبراهيم رضوان، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، الفنان والناقد التشكيلي حسين نوح، الكاتب الدكتور خالد منتصر، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي، الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر.

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "شموع" بقيادة الفنان سعيد عثمان.

ملتقى الهناجر الثقافي

الملتقى تم إطلاقه فى 2013، وقدم اكثر أكثر من 2000ندوة وأمسية ثقافية، عُرضت فى مختلف قطاعات وزارة الثقافة وبعض الوزارات الأخرى والجامعات المصريه، منهم «مؤتمر القوى الناعمة فى مواجهة التطرف والارهاب» والذى بدأ دورته الأولى فى عهد الإخوان.

الملتقى قدم أكثر من 1800 ندوة وأمسية ثقافية، عُرضت فى مختلف قطاعات وزارة الثقافة وبعض الوزارات الأخرى والجامعات المصريه، وأذكر منهم «مؤتمر القوى الناعمة فى مواجهة التطرف والارهاب» والذى بدأ دورته الأولى فى عهد الإخوان، ثم توقف المؤتمر بقرار وزارى غير مفهوم الأسباب رغم حاجة المجتمع لمثل هذه المؤتمرات.

ناهد عبد الحميد

الدكتورة ناهد عبدالحميد، كاتبة وناقد ة، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة، وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، شغلت منصب مدير الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية بنجاح الى جانب عملها منسق ثقافى بالقطاع.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي