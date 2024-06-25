حرص النجم أحمد سعد على قبول تحدي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدون فلتر.

مستعرضًا عضلاته.. أحمد سعد يقبل تحدى "مو صلاح" | صورة الصيف بدون فلتر

ونشر أحمد سعد صورة له يستعرض عضلاته أمام المرآة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلّق قائلا: "قبلت تحدى مو صلاح.. صورة الصيف بدون فلتر".

وكان قد نشر محمد صلاح صورة له على أحد الشواطئ الساحلية، وعلّق عليها قائلا: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من النجم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبدالله السعيد، للمشاركة فى التحدي.

أحمد سعد يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "إحنا الأوائل" رفقة شقيقه

من جهة أخرى، كشف أحمد سعد عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد، والتي تحمل اسم «إحنا الأوائل» من برنامجهما «بيت السعد»، المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة .

ونشر أحمد سعد برومو أغنية «إحنا الأوائل» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «انتظروا الأغنية كاملة يوم الأربعاء».

أحمد سعد

حفلات أحمد سعد

من جهة أخرى، يستعد أحمد سعد لإحياء عدة حفلات ضمن جولته الغنائية فى العديد من البلدان العربية والأوروبية، والتى بدأها مع انطلاق موسم الصيف بمجوعة من الحفلات فى أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أنه تألق مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

كما أحيا أحمد سعد، مساء السبت الماضي، حفلا أسطوريا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات.

وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: سايرينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع، وغيرها من الأغانى الذى تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .