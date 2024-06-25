حزب الحرية: علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

ثمّن حزب الحرية المصري، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأزمة تخفيف الأحمال وإعطاء تعليمات بالإسراع في إنهاء المشكلة، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا يستمع إلى مشكلات المواطنين ويتابعها عن كثب ويحاول العمل على حلها في أقرب وقت ممكن، وهذا التدخل يدل على حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من الأزمة بشكل جذري.

بذل أقصى الجهد للتخلص من المشكلة

وطالب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، الحكومة ببذل أقصى الجهد للتخلص من هذه المشكلة التي تقف عائقًا في الكثير من المجالات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجود امتحانات الثانوية العامة وجميع أمور الحياة التي تتعلق بوجود الطاقة بشكل منتظم ومستمر.

وتابع مهنى، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل إراحة المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرًا إلى أنه لا بد من أن تعلم الحكومة أن هذه الإجراءات بمثابة أمن قومى للبلاد، خاصة أن الطاقة لها أهمية كبرى في استقرار الحالة الاقتصادية والصناعية، والزراعية.

السعي للتخلص تمامًا من أزمة تخفيف الأحمال

وأضاف عضو مجلس النواب، أن على الحكومة السعي من أجل التخلص تمامًا من أزمة تخفيف الأحمال، وليس أن يكون القرار بتقليل المدة فقط، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على هذه الجزئية يؤكد أن هناك خطوات ثابتة لتحقيق هذا، موضحًا أن أزمة انقطاع الكهرباء نعلم أن لها علاقة وثيقة بالأزمات العالمية والإقليمية المحيطة، وكذلك الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العالم كله، ولذلك علينا التفكير جيدًا من أجل استخدام كل ما هو متاح من إمكانيات لإنهاء الأزمة.