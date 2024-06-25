إجراء جديد قبل إحالة عباس ابوالحسن للمحاكمة الجنائية.. التفاصيل الكاملة

تنهي النيابة العامة بالشيخ زايد الإجراءات الأخيرة في اتهام الفنان عباس ابوالحسن بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات، وذلك تمهيدا لاحالته الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

وطلبت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية المصابة الثانية لسماع اقوالها حول ملابسات الحادث حال تماثلها للشفاء وسماح حالتها الانتقال الى سراي النيابة لحضور جلسة التحقيق خاصة انها خرجت من المستشفى لكن لم تتماثل للشفاء التام بعد وتواجه صعوبة في الحركة.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبوالحسن من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه "أبو الحسن" عقوبة الحبس طبقًا لقانون العقوبات.

تحقيقات موسعة

وأجرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في حادس دهس الفنان عباس ابو الحسن لسيدتين على طريق المحور المركزي بالشيخ زايد ما اسفر عن اصاباتهما بعدة اصابات ثم وفاة احداهما بعد ايام متأثرة باصابتها كما اصيب الفنان في القدم.

وروى الفنان عباس ابو الحسن خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 7 ساعات تفاصيل الحادث حيث قال انه كان عائدا من مول العرب متوجها الى منزله على الطريق الصحراوي واثناء وقت الذروة قرابة الساعة الثالثة والنصف عصرا على طريق المحور المركزي كان يسير على سرعة 30 كم بسبب كثافات متحركة على الطريق فوجيء بخروج سيدتين من خلف سيارة اخرى على يساره فاصطدم بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف ابوالحسن إنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين واتصل هاتفيا بالاسعاف لنقلهما إلى المستشفى وأثناء مساعدتهما في نقلهما لسيارة الاسعاف اصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى وعقب تحرك الاسعاف الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور حضور رجال الشرطة وتحفظهم عليه تم نقله الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على اصابته ليتبين اصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر اكيليس" يستدعي تدخل جراحي.

وعقب الانتهاء من التحقيقات أصدرت النيابة عدة قرارات تضمنت إخلاء سبيل الفنان عباس ابوالحسن بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع اقوالهما وقررت ايضا عرض السيارة ماركة تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.