النيابة عن تعفن جثة مُسن بحلوان: "مُشرد توفى بسبب الحرارة"

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم، التحقيق في وفاة مسن وتعفن جثته في منطقة جبلية على طريق الأوتوستراد، وقررت تشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة في حالة تعفن ملقاة في منطقة جبلية بالقرب من طريق الأوتوستراد بمدينة حلوان، وجاء في مناظرتها أنها متعفنة وأن الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية مع زيادة الرطوبة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لمسن من المشردين، جامعي القمامة، ويرتدي ملابسه كاملة ووجود جميع متعلقات المتوفى وعدم سرقتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.