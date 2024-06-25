"الحصرى" يدعو للتوسع فى زراعة الأشجار ويسأل عن دور مركز البحوث

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوسع في زراعة الأشجار، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

الإعلان عن زراعة ١٢ مليون شجرة في عدد من المحافظات

وقال الحصرى، إن الفترة الأخيرة، شهدت الإعلان عن زراعة ١٢ مليون شجرة في عدد من المحافظات، متسائلًا، عن تفاصيل وأماكن زراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار، وطرق رعايتها وخطة الاستفادة منها.

كما تساءل الحصرى، عن دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الملف وتحديد الأصناف المطلوب زراعتها في كل مكان، وتحديد المردود الاقتصادى لكل منها.

وأشار الحصرى، إلى أنه حال الالتزام بتتفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، ستكون لها آثار جيدة على المستويين البيئي والاقتصادى.