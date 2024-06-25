الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى عن أزمة انقطاع الكهرباء: مصر ستعبر إلى بر الأمان

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ولكنها ستظل ثابتة على مواقفها ومبادئها التاريخية الوطنية، وستبقي صامدة وتعبر الي بر الأمان، وأن أزمة الكهرباء التي أرهقت المواطنين أمس الإثنين، ستكون لها انفراجة بإذن الله، بفضل الجهود الكبيرة التى يقوم الرئيس السيسي وتكليفاته الحاسمه للحكومة، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء متطلبات شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف التي تصل إلي مليار دولار، بالإضافة إلي توفير مخزون إضافي يقدر بـ300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

 

مؤتمر رئيس الوزراء 

وأضاف عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الذي عقده اليوم؛ لتوضيح أزمة ومشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كانت واقعية وكاشفة عن أزمة حقيقية، مشددًا  بأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستوفر علاجات ومسكنات حتى تنتهى الأزمة في الأسبوع الثالث من يوليو حسب ما أكده رئيس الحكومة.

 

ضرورة إعلان جدول زمني لانقطاع الكهرباء 

وأهاب طارق عبدالعزيز لوزارة الكهرباء والطاقة بإعلان جدول زمني فعلي معلن للجميع بكل مناطق الجمهورية ينتهى في الثامنة مساء مراعاة للمواطنين، والطلاب والمرضي وغير القادرين، بالاضافه إلي مراعاة الأماكن التي توجد بها مجمعات ومستشفيات طبية وغيرها من المنشآت الحيوية التي لا غني عنها لكل مواطن.

وشدد عضو الشيوخ علي ضرورة استنفار كل أجهزة الدولة، لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخري، والعمل علي إيجاد حلول استباقية لهذه الأزمات التي أزعجت المواطنين، الذي نعمل جميعًا علي توفير الخدمات الضرورية له ووضعها فوق كل اعتبار، مع ضرورة تعامل المواطنين مع الاستهلاك بحكمة وترشيد طبقًا لاحتياجاته، حفاظًا علي مقدرات هذا الوطن.

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