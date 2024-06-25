محمد عبدالناصر يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لأول مرة منذ عامين

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، عن الأسباب الرئيسية لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ عامين، مؤكدًا أن أحد أبرز الأسباب هو استقرار سعر الصرف في البنوك، بالإضافة إلى الارتفاع في الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.

وقال "عبدالناصر" خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" صباح اليوم الثلاثاء، إن جهود الحكومة في الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ ساهمت بشكل إيجابي في تراجع معدلات التضخم، بالاضافة كذلك إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها.

ونوه مدير تحرير "الدستور"، بأن هناك توقعات من مؤسسات اقتصادية كبرى بأن يتم تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل أكبر مع حلول نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن هناك حدثا هاما تستضيفه مصر بداية الأسبوع المقبل، وهو مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي سيأتي بمشاركة أوروبية واسعة وحضور مستثمرين عالميين، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لمصر.