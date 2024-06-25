موعد توقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا.. رئيس الوزراء يُعلن

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.. وقال: نحتاج إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار؛ للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.

خطة استباقية

وأوضح رئيس الوزراء- في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري الكهرباء والبترول؛ للإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء- أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى وضع خطة استباقية لفترة الصيف لتخفيف فترة قطع الكهرباء، بسبب الأزمة غير المسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث جرى عمل دراسات من قبل وزير البترول أظهرت الحاجة إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت في ظل أزمة ارتفاع الحرارة خلال الفترة الماضية، وتم استيراد 300 ألف طن مازوت إضافي بقيمة 180 مليون دولار، وتم التعاقد عليها من قبل وزير البترول، وستصل إلى مصر، الأسبوع المقبل.

نحتاج مليارًا و180 مليون دولار لحل الأزمة الطارئة

وأشار إلى أن الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بإجمالي مليار و180 مليون دولار؛ لتجاوز انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف؛ بما قيمته 57 مليار جنيه، وتم التوجيه بالبدء الفوري لاستقدام الشحنات بصورة فورية لـ"تعديل" فترة الصيف، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ قبل مؤتمره الصحفي لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن الحكومة تسعى حاليًا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.