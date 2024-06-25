خناقة المول.. نسخة من طلب تعويض بـ5 ملايين جنيه من إمام عاشور لفرد أمن (خاص)

حصل "الدستور" على نسخة من طلب قدمه دفاع ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي، إلى النيابة العامة بطلب تعويض مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه لصالح عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه.

وقال المستشار علي فايز المحامي دفاع عبدالله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وآخرين، في خناقة "المول" بالشيخ زايد، إنه تقدم اليوم رسميًا بطلب التعويض المؤقت إلى نيابة أول وثان الشيخ زايد.

وأضاف "فايز" أن موكله في القضية رقم 2684 لعام 2024 جنح أول الشيخ زايد تعرض للضرب المبرح والاعتداء على حقوق الجسد والاعتداء على فرد أمن أثناء تأديه عمله، إضافة إلى مجموعة من السباب واللعان واستعراض القوة تجاه المجني عليه والواقعة بأكملها موثقة بالكاميرات.

وتابع دفاع ضحية إمام عاشور: قمت بالإدعاء المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المؤقت حتى لا يستهين أي شخص بحقوق الآخرين وحرياتهم، خصوصًا أننا في بلد القانون فيها فوق الجميع والدستور لا يفرق بين نجم ومواطن عادي فهو كلاعب للنادي الأهلي والمنتخب نكن له كل احترام، أما هذا التصرف الفردي فلابد أن يحاسب عليه حتى يتحقق الردع العام والردع الخاص.

وتقدم علي فايز المحامي دفاع عبدالله مصطفى فرد الأمن ضحية إمام عاشور بطلب إلى رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لتعديل القيد والوصف في قضية الكابتن إمام عاشور.

وطلب "فايز" معاقبة اللاعب إمام عاشور بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وذكر في الطلب أن إمام وآخرين قاموا بالتجمهر وفرض السيطرة واستخدام العنف والتلويح به والتجمهر والبلطجة ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن بدون وجه حق بناءً على طلب موكله.

وأكد دفاع ضحية إمام عاشور، أن صحة هذا الإدعاء ظهرت في مقاطع الڤيديو المتداولة، بالإضافة إلى فلاشة سيقدمها للمحكمة، مطالبًا النيابة العامة الحريصة على حماية المجتمع بسرعة القبض على الأشخاص الذين كانوا بصحبة إمام عاشور داخل المول.

وفجرت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مفاجأة في أقوالها أمام النيابة العامة بالشيخ زايد في واقعة اتهام زوجها بالتعدي على مشرف أمن بمول بالشيخ زايد.

وقالت زوجة إمام عاشور في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، إنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحـرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها، إلا أنه لم يستجب فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وكشفت التحقيقات أنها عقب خروجها من الدول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام عاشور بين السادسة والسابعة صباحًا، وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.