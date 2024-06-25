رئيس جامعة قناة السويس: الإنتهاء من مقر إداري لجامعة الإسماعيلية الأهلية.. منتصف يوليو

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن موعد الإنتهاء من تجهيز المقر الدائم للجامعة بمدينة الإسماعيلية، والذي من المنتظر أن يكون منتصف يوليو القادم، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المقر الدائم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية هو تيسير إنهاء إجراءات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور أثناء مراحل التقديم والتنسيق واستلام الأوراق.

تفاصيل جولة رئيس الجامعة

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يُرافقه الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

التسهيل على الطلاب عمليات الانتقالات

وأثناء الجولة، أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن المقر الإداري الدائم قريب من المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس، وذلك تسهيلا على الطلاب بدلا من الانتقال إلى مقر الجامعة الأهلية شرق القناة للتقديم والاستفسار.

هذا وأشار الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن المقر يشمل طابقين الأول لاستقبال الطلاب ومكاتب السكرتارية، أما الطابق العلوي فيشمل قاعة اجتماعات كبرى ومكاتب لإدارة الجامعة.

تحويل المناطق المحيطة لمسطح أخضر

كما طالب الدكتور ناصر مندور، بتأهيل المنطقة المحيطة وتحويلها إلى مسطح اخضر مع تخصيص مدخل خاص للمقر الجديد، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في عملية تجهيز المقر الجديد.