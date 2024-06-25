الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تلقيه عرض من بيراميدز.."الزنفلي" يطلب تحديد مصيره والأهلي ينتظر موقف "الشناوي"

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

عقد محمود الزنفلي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي المعار من نادي الداخلية لنهاية الموسم الجاري جلسة مع البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس وخالد بيبو مدير الكرة بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتحديد موقفه النهائي بشأن بقاءه أورحيله عقب نهاية فترة الإعارة.

وكشف مصدر مسئول أن الزنفلي أكد لمدير الكرة أنه يرغب في حسم مصيره بعدما تلقي عدة عروض من أندية بيراميدز والبنك الأهلى للانضمام لصفوفها في الموسم المقبل حيث تنتهى إعارته للنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو طلب منه تأجيل أي عروض بشأن مصيره لحين الانتهاء من الدوري وحسم القرارمع كولر خاصة أن محمد الشناوي لم يحسم أيضا موقفه بشأن العروض السعودية التي وصلت إليه مؤخراً

وأشار المصدر إلي أن الزنفلي حصل علي وعد من يانكون أنه في حالة رحيل الشناوي سيقوم الأهلي بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع الداخلية بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه للتعاقد معه.

الخطيب يكلف لجنة المباريات بالتواصل مـع «تذكـرتي» 

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا. جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها ، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر. 

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد رفض منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد انسحاب الزمالك من القمة 128 التي كان مقرر لها مساء اليوم علي ستاد القاهرة.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تلقت خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها اليوم الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي  واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

محمود الزنفلي خالد بيبو ميشيل يانكون الداخلية كولر الشناوي

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