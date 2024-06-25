الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الجيل يشيد بإعلان الوزراء غلق المحال التجارية فى الـ10 مساء

رئيس حزب الجيل
رئيس حزب الجيل

أشاد حزب الجيل الديمقراطي باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باقتراحه بغلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحًا اعتبارا من  بداية شهر يوليو المقبل.

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجى الشهابي،  الحكومة في بيان له اليوم باتخاذ قرار بغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات يوميا فى الساعة 11 مساء صيفا وغلقها فى الساعة العاشرة مساء شتاء وذلك بديلا عن قرارها بتخفيف الأحمال الذى اتخذته بسبب عدم توافر الغاز الطبيعى اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتشغيل مصانع الأسمدة والكيماويات.

غلق المحال بدلًا من تخفيف الأحمال

ودعا الشهابي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره السابق بتخفيف الأحمال وخاصة مع حرارة الصيف الغالية، لافتا إلى أن غلق المحال والكافيهات والمقاهي والمولات سيحقق الغرض من قراره السابق بتخفيف الأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  بدأت في تطبيق مواعيد قطع الكهرباء الجديدة بعد تغيير مدة تخفيف الأحمال المفاجئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشارت الوزارتان إلى «الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة».

وتابع البيان: «إلا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى يعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء».

وأضافت أنه جرى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

حزب الجيل الديمقراطي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غلق المحلات التجارية 10 مساء تخفيف الاحمال

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