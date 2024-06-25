الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في صوم الرسل.. تعرف على تقسيم الكنيسة لأصوامها على مدار العام

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحلول صوم الرسل الذي يعتبر من أصوام الكنيسة ذات الدرجة الثانية.

وقسمت الكنيسة أصوامها إلى درجتين درجة أولى هى الكثر نسكا وزهدا كالصوم الكبير وصوم أهل نينوى وصوم يومي الأربعاء والجمعة.

وأصوام الدرجة الثانية والذي تسمح الكنيسة خلاله بتناول الماكولات البحرية تخفيفا على الاقباط مثل صوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء.

وقال الباحث الطقسي شريف برسوم في تصريح خاص إن أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنقسم من حيث درجة النسك الى أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الاصوام للتخفيف على المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

ومن جهته، قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة في مقالة له عن صوم الرسل، إن البعض يدعي أيضـًا فـي بعـض المصادر الكنسية “بصـوم التلاميذ”.

وأما عن مدة الصوم فأوضح: أن الكنيسة قد حددت أن يبدأ صوم الرسل في الفترة من اليوم التالي لعيد العنصرة وحتى عيد استشهاد الرسولين بولس وبطرس.

وأما عن اختلاف مدة الصوم في الكنيسة، فيرجع السبب إلى إرتباط صوم الرسل بعيد العنصرة بالمرتبط بعيد القيامة الذي يشترط أن يأتي بعد الاحتفال بالفصح اليهودي، المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 49 يوما. 

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