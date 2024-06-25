"معلومات الوزراء": مزرعة توشكى تنتج 44 صنفًا من التمور

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن مزرعة توشكي التي تُعد أكبر مزرعة نخيل في العالم.

وأضاف المركز، أن مزرعة النخيل في توشكي المزروعة على مساحة 38 ألف فدان، تُعد الأكبر على مستوى العالم بواقع 1.6 مليون نخلة مثمرة؛ حيث تنتج أكثر من 44 صنفًا من التمور.

وتابع المركز، أن ذلك يضع مصر في صدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس القياسية كأكبر مزرعة في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من المسافات البينية في زراعات أخرى.

وتستمر الدولة في دعم المشروعات التنموية المهمة في منطقة توشكى والتي من بينها مزرعة توشكى للنخيل، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

وتعكس هذه المشروعات الزراعية الكبري التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المصري.

تحليل جديد

كما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله سوق البُن العالمية، مشيرًا إلى أن البُن يعتبر من السلع التي تحظى باهتمام شديد في معظم دول العالم، وأي تهديد يمس تلك السلعة مثل التهديدات المناخية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة؛ كتغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة كالجفاف والفيضانات، قد يشكل تحديًا كبيرًا على إنتاجية البُن على المستوى العالمي، فعلى سبيل المثال خفض المحصول، أو رفع تكاليف الإنتاج الخاصة بصناعة القهوة يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية على المجتمعات المعتمدة على زراعة البُن. وفي ضوء ذلك، يجب الاعتماد على التقنيات الحديثة للتكيف مع ظروف المناخ المتغيرة بشكل أفضل؛ لتعزيز استدامة إنتاجية البُن وصناعة القهوة في ظل تلك التحديات.

وأوضح التحليل، أن البُن يُعَّد من أكبر السلع تداولًا حول العالم، نظرًا لكونه ثاني أكثر المشروبات استخدامًا بعد المياه، وتأتي أهميته الاقتصادية من احتواء سلسلة التوريد الخاصة بإنتاجه على العديد من المراحل، بداية من مرحلة زراعته وحصاده، مرورًا بمراحل تصنيعه، حتى يتم وصوله للمستهلك النهائي، وهناك ما يقرب من 25 مليون مُزارع وعامل في أكثر من 50 دولة حول العالم في صناعة البُن.