الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. إخطار المحافظات للتنفيذ خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

تستعد وزارة التنمية المحلية لإرسال كتاب دوري جديد للمحافظين، يحدد مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والصيداليات، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء.

ووجّه رئيس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتحديد مواعيد جديدة لغلق المحلات في العاشرة مساءً، واستثناء الصيداليات والمطاعم والسوبر ماركت، بداية من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يرسل وزير التنمية المحلية كتابًا دوريًا خلال ساعات قليلة إلى المحافظين يتضمن إخطارهم بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، وتنظيم عملها ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

كما سيفوض وزير التنمية المحلية محافظى المحافظات الساحلية بتحديد مواعيد الغلق؛ نظرًا لطبيعة كل محافظة سياحية.

التنمية المحلية كتاب ا دوري ا المحلات والمطاعم هشام آمنة ب رئيس مجلس الوزراء المطاعم

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