الاحتلال: إصابة 13 عسكريًا خلال 24 ساعة بينهم 7 فى المعارك الدائرة بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 13 عسكريًا خلال 24 ساعة بينهم 7 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال

واستشهد صباح اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برًا وبحرًا وجوًا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37626 مواطنًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86098 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.