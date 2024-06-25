الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع صادرات مصر 40% بفضل المبادرات الحكومية.. والهدف 100 مليار دولار سنويًا

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والسيدة أماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلًا عن تقديم كل أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية

واستعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.

كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها المستهدفات وذلك لكل نشاط وفقًا للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حاليًا، لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين، لتشجيعهم على استمرار التطوير، والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة موقف مبادرات دعم الصادرات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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